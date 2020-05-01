Emeğin Başkentinde 3 gün sürecek kısıtlama başladı
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Emeğin Başkentinde 3 gün sürecek kısıtlama başladı

Emeğin Başkentinde 3 gün sürecek kısıtlama başladı
01.05.2020 01:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:21

Emeğin Başkentinde 3 gün sürecek kısıtlama başladı Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00'da başladı.

Emeğin Başkentinde 3 gün sürecek kısıtlama başladı

ZONGULDAK - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00'da başladı. Zonguldak'ın işlek adreslerinden Gazi Paşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarındaki tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatlerinde faaliyet gösterecek. 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak. Kısıtlamanın olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

Emeğin Başkentinde 3 gün sürecek kısıtlama başladı

Kaynak: İHA

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