Emeğin başkentinde 1 Mayıs sessiz geçti
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Emeğin başkentinde 1 Mayıs sessiz geçti

Emeğin başkentinde 1 Mayıs sessiz geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda tam kapanma dolayısıyla boş kaldı.

Zonguldak'ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda tam kapanma dolayısıyla boş kaldı.

Zonguldak'ta her yıl coşkuyla kutlanan 1 Mayıs yerini boş sokaklara ve sessizliğe bıraktı. Yerin metrelerce altından çıkardıkları kömürle emeğin başkenti olan Zonguldak'ta her yıl istasyon caddesinden başlayarak madenci anıtına yürüyen ve bayramı burada halay çekerek kutlayan maden işçileri bu yıl tam kapanma dolayısıyla 1 Mayıs'ı kutlayamadı. Kentin en işlek ve en yoğun caddesi olan Gazipaşa Caddesi ve Madenci Anıtı yerini sessizliğe bıraktı. - ZONGULDAK

Emeğin başkentinde 1 Mayıs sessiz geçti
Emeğin başkentinde 1 Mayıs sessiz geçti
Emeğin başkentinde 1 Mayıs sessiz geçti
Emeğin başkentinde 1 Mayıs sessiz geçti
Emeğin başkentinde 1 Mayıs sessiz geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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