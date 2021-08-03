"Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesine SOGEP desteği
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"Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesine SOGEP desteği

'Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor' projesine SOGEP desteği
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Ekonomi

Karabük'te "Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesinin, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2 milyon 183 bin 100 lira hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

Karabük'te "Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesinin, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2 milyon 183 bin 100 lira hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğinin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen 2021 yılı SOGEP değerlendirme sürecinin sona erdiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sahip olduğu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortak, Karabük Üniversitesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Karabük Özel Sektör Demir-Çelik Haddecileri Derneği'nin iştirakçi olduğu "Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesi kapsamında, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Karabük Mesleki Eğitim Merkezi'nde kurulacak atölyeler ve mesleki edindirme kursları ile 150 öğrencinin staj sürecinde geçici, 40 kişinin ise sürekli istihdamının sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Projeyle elektrik-elektronik teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, metal teknolojisi ve iç mekan tasarımı atölyeleri kurulumu, iş sağlığı ve güvenliği, çizim tasarım, CNC operatörlüğü ve girişimcilik eğitimleri ile danışmanlık ve meslek edindirme kurslarının düzenlenmesinin planlandığı kaydedildi.

Projenin, bölgede mesleki eğitimin sektörel ihtiyaçlara göre geliştirilmesi, ara eleman ihtiyacının giderilmesi, mesleki ve teknik beceri gelişimi ile istihdamın artmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, projenin 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde bulunan mesleki ve teknik eğitime yönelik hedeflerin gerçekleşmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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