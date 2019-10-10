"Emeğimiz Eğitim İçin Projesi"ne emek verenlere teşekkür belgesi verildi

10.10.2019 17:04

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında görev alan kişilere teşekkür belgesi verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen proje, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kavak ve Asarcık belediye başkanlıkları, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ve Betek Boya ve Kimya Sanayi AŞ ortaklığı ile yürütülüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adliye Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte projeye destek olan herkese teşekkür etti.

Proje kapsamında ocak ayından beri merkez ve köylerdeki 93 okulda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce boya, badana, tamirat ve tadilat işlemlerinin yapıldığını anımsatan Kılıç, bu kapsamda bir caminin de bakıma alındığını kaydetti.

Kılıç, proje sayesinde okulların yenilendiğini yükümlülerin ise denetimli serbestlik kanalıyla rehabilite olarak kamu yararına çalıştığını anlattı.

Konuşmaların ardından Kılıç, projeye destek olan denetimli serbestlik personeli, kurum yetkilileri ile yükümlülere teşekkür belgesi verdi.

Programa Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş, kurum temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA