"Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim gören yükümlülere sertifika verildi
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Başsavcı, Samsun, Güncel

"Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim gören yükümlülere sertifika verildi

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında düzenlenen eğitimde başarılı olan yükümlülere sertifika verildi.

11.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:22

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında düzenlenen eğitimde başarılı olan yükümlülere sertifika verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen proje, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kavak ve Asarcık belediyeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ve Betek Boya ve Kimya Sanayi AŞ ortaklığı ile yürütülüyor.

Proje kapsamında Canik Halk Eğitim Merkezince 3 ay süreli inşaat teknolojisi, kagir restorasyonu, boya modülleri eğitimleri düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte, projeye destek olanlara teşekkür etti.

Kılıç, başarıyla eğitimlerini tamamlayan 8 denetimli serbestlik yükümlüsüne sertifikalarını verdi.

Programa Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş ile kurum temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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