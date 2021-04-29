Emeğimin farkına var
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Emeğimin farkına var

Emeğimin farkına var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadınların ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek, girişimcilik yönlerini ortaya çıkararak ülke ekonomisine katkılarını artırmak hedefiyle kurulan İşte Kadın Derneği, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum...

Kadınların ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek, girişimcilik yönlerini ortaya çıkararak ülke ekonomisine katkılarını artırmak hedefiyle kurulan İşte Kadın Derneği, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programının altıncı dönemi kapsamında "Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" projesi hibe desteği aldı. Proje Nisan ayı itibariyle başladı.

İşte Kadın Derneği öncülüğünde Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ile Macaristan JOL-LET Derneği ortaklığında proje kapsamında, İstanbul-Adıyaman-Budapeşte arasında STK'lar aracılığıyla kadın girişimciler için kurumsal kapasite artırımına yönelik bir dizi eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Hedef grup olarak potansiyel kadın girişimcileri seçtiklerini belirten İşte Kadın Derneği Başkanı Gülhan Akyazı, 15 ay sürecek projeyle ilgili "Dernek olarak bugüne kadar yaptığımız projelerden edindiğimiz bilgilere göre Türkiye'de kadın emeği erkek emeğinden çok daha fazla. Bu sonuca bağlı olarak kadın emeğine dikkat çekmek ve gücünü ortaya koymak amacıyla 'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesini geliştirdik. Türkiye ve Macaristan'daki kamuoyu, STK'lar ve özel sektör kuruluşları arasında diyaloğu artırmanın yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine ve istihdam için politika önerilerine katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Emeğimin farkına var
Emeğimin farkına var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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