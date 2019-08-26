26.08.2019 13:23

Bursa'da memurlar ıslık ve alkışlarla eylem yaptı.



1 Ağustosta başlayan ve 21 Ağustos itibariyle uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşınmıştı. Memur-Sen, 20 gün boyunca yoğun bir emekle yapılan pazarlıkta, üzerinde uzlaşılan maddelerin hiç görüşülmemiş ve uzlaşılmamış gibi kabul edilerek Hakem Kuruluna götürülmesine tepki gösterdi. Toplu sözleşmede masanın yetkili konfederasyonu olan Memur-Sen, bunun 5 milyondan fazla kamu görevlisi ve emeklisini doğrudan, aileleriyle birlikte ise 20 milyon kişiyi etkilediğini belirterek, kamu görevlilerinin beklentilerini dile getirmek için 81 ilde "Emeğe saygı, adalete davet" mitingi yapıyor.



Bursa'da Fomara Meydanı'nda toplanan memurlar ıslık ve alkışlarla protesto gösterisinde bulundu. 200 kişinin katıldığı basın açıklamasında konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, "Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3 bin 600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, kademe derece sınırlamasının kaldırılması, bayram ikramiyesi, kılık-kıyafet yasağının kaldırılması, gelir vergisi mağduriyetinin son bulması, dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi temel tekliflerimiz dahil toplam 657 teklifimiz gayet makul teklifler olmasına rağmen, sanki hiç yapılmamış gibi kamu işvereni tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmamış, bunlara ilişkin herhangi bir teklif masaya getirilmemiştir. Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde kamu işveren heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettik. Bu gayretin yanı sıra basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle de sahada olarak heyetimizi destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız" dedi.



Kamu görevlileri olarak asla kabul edemeyecekleri tavır, alın terlerinin değersizleştirilmesi ve taşıdıklarını misyonlarının görünmezden gelinmesine tepki gösteren Gökhan Yünkül sözlerine şu şekilde devam etti:



"Biz ailelerimizle 20 milyonluk bir kitleyiz. Tekliflerimizde haklıyız, duruşumuzda hakka niyetliyiz. Unutulmamalıdır ki, kamu görevlilerinin memnuniyeti milletin memnuniyetidir. Hakem kurulunun da bu gerçekten sarf-ı nazar etmeyeceğini umuyor ve bekliyoruz. Biz hakem kurulundan, refahın tabana yayılmasını, gelir dağılımında adaletin sağlanmasını istiyoruz. Biz refahtan pay, paylaşımda adalet istiyoruz" diyerek sözlerine son verdi. - BURSA

Kaynak: İHA