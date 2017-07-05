Emea Finance: Türkiye'de Uluslararası Bankacılığın En İyisi Akbank

Akbank 2016'daki sendikasyon ve seküritizasyon işlemleriyle, dış borçlanma alanındaki en seçkin uluslararası finans yayınlarından biri olan EMEA Finance'in "2016 Yılı Başarı Ödülleri"nde 4 birincilik kazanarak Yurtdışı Borçlanma İşlemlerinde En Başarılı Banka seçildi.



Dış borçlanma alanındaki en önemli araştırma ve yayın gruplarından biri olan EMEA Finance'in düzenlediği "2016 Achievement Awards" ödülleri sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yurtdışı borçlanma alanında en başarılı şirketlerin ve finansal kurumların belirlendiği bu seçkin ödül töreni uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Londra'da gerçekleşti.



Akbank 2016'da imzaladığı 1.2 milyar dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisi ve gerçekleştirdiği 1.6 milyar dolar eşdeğerindeki seküritizasyon ihracı ile "Yurtdışı Borçlanmada En Başarılı Finansal Kurum", "Orta ve Doğu Avrupa Bölgesinin En Başarılı Sendikasyon İşlemi", "EMEA Bölgesinin En Başarılı Seküritizasyon İşlemini Düzenleyen Bankası" ve "EMEA Bölgesinin En Başarılı Seküritizasyon İşlemi" ödüllerinin sahibi oldu.



Londra'da gerçekleşen ödül törenine katılan Akbank Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota, 2016 yılından bu yana farklı borçlanma işlemleriyle Türkiye'ye 8.3 milyar doların üstünde yurtdışı finansman sağladıklarını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:



"2016 yılı ülkemizde beklenmedik gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu.Bu zorlu dönemde dahi gerçekleştirdiğimiz yurtdışı borçlanma işlemlerimiz yabancı yatırımcılardan büyük ilgi gördü. EMEA Finance'ten kazandığımız ödüller yurtdışı borçlanma stratejilerimizin başarılarının bir göstergesi oldu. Bu seçkin ödülleri ülkemize ve bankamıza kazandırdığımız için gurur duyuyoruz. (Fotoğraflı) - İstanbul