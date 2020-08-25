EMDR Eğitimi Projesi, Güneydoğu'da devam etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EMDR Eğitimi Projesi, Güneydoğu'da devam etti

ZioN Psikiyatri Akademisi tarafından düzenlenen 19'uncu Ulusal ve Uluslararası Akreditasyonlu Temel ve İleri Düzey EMDR Eğitimi Projesi, geniş katılımla Batman'da gerçekleştirildi.

EMDR Eğitimi Projesi, Güneydoğu'da devam etti
25.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:39

ZioN Psikiyatri Akademisi tarafından düzenlenen 19'uncu Ulusal ve Uluslararası Akreditasyonlu Temel ve İleri Düzey EMDR Eğitimi Projesi, geniş katılımla Batman'da gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Batman İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), ZioN Psikiyatri Akademisi ve Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği işbirliği ile Batman ili merkezli olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geniş katılımlı EMDR (göz hareketleriyle duyarsızlaştırma, yeniden işleme ve psikoterapi) Eğitimi Projesi gerçekleştirildi.

ZioN Psikiyatri Akademisi tarafından 19'uncu Batman'da gerçekleştirilen Ulusal ve Uluslararası Akreditasyonlu Temel ve İleri Düzey EMDR Eğitimi sonrası konuşan EMDR Eğitmeni Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan Demirci, "Türkiye'deki 19'uncu EMDR eğitimimizi Güneydoğu'nun gelişmiş ili olan Batman' da gerçekleştirmiş olmaktan dolayı gururlu ve sevinçliyiz. Eğitime ilgi ve katılım oldukça fazlaydı. Katılımcıların zaten deneyimli ve donanımlı ruh sağlığı profesyonelleri olduklarını görmek onur vericiydi" dedi.

Dr. Onur Okan Demirci, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"EMDR yöntemi 'göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme' olarak bilinen bir psikoterapi yöntemidir" diyen Psikiyatrist Dr. Demirci, "EMDR yöntemi ile birlikte psikoloji dünyasında yeni, çağdaş ve modern gelişimlere adım atılmıştır. EMDR yöntemi bugün birçok zorlu psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlıkta tedavi edici bir şekilde uygulanabilmektedir" şeklinde konuştu.

Bugüne kadar birçok EMDR eğitimi düzenlediklerini ve bu eğitimler sonucunda katılımcı olan ruh sağlığı profesyonellerinin EMDR yöntemini başarı ile uygulayarak birçok kişinin ruh sağlığının gelişmesine ve iyileşmesine katkıda bulunduklarını ifade eden Dr. Demirci, EMDR yöntemini yaygınlaştırmak ve daha ileri seviyelere taşımak adına daha fazla EMDR uygulayıcısı yetiştirmek ve EMDR profesyonellerini daha fazla bilimsel araştırmalar yapmak üzere teşvik etmek istediklerini dile getirdi.

Eğitim programlarında İstanbul ve Ankara dışında buna ihtiyaç duyulan tüm bölgere hizmet ulaştırma amacı taşıdıklarını belirten Dr. Demirci, "Var gücümüzle eğitim hayatlarında yer almaya çalıştığımız EMDR eğitimi katılımcıları ile daha kaliteli eğitimlere adım atacağımıza ve ülkemizdeki ruh sağlığı alanında daha iyi bir geleceğe sahip olacağımıza inancım her geçen gün artmaktadır" dedi.

"Ülkemizde henüz çok yeni bir psikoterapi tekniği"

EMDR yönteminin ülkemizde henüz çok yeni bir psikoterapi tekniği olduğuna dikkat çeken Dr. Demirci, "EMDR yöntemini artık temel düzey, ileri düzey ve çocuk EMDR uygulamaları olarak tek bir eğitimde birleştirdik. Böylece katılımcıların hem maddi olarak hem de zamandan tasarruf etmelerini sağladık. Eğitimler sonrası da vaka süpervizyon desteklerimizi katılımcıların EMDR yöntemini en iyi şekilde uygulayacakları duruma gelene kadar devam ettirmekteyiz. Böylece uzun soluklu ve sağlam temelli eğitim hedeflerimizi gerçekleştirmekteyiz" şeklinde konuştu.

Daha iyi bir gelecek, daha iyi yaşam standartlarına ve daha iyi ruh sağlığına sahip bir ülke için hep birlikte çok çalışmak gerektiğine değinen Dr. Demirci, "Varoluşumuzun geleceği için daha nice kaliteli eğitimlerde birlikte olmak en büyük dileğimizdir" diye konuştu.

Dr. Demirci, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu nitelikli projede birlikte çalıştığımız ve desteklerini her an yanımızda hissettiğimiz Batman Valisi ve Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hulusi Şahin'e, Batman İl Sağlık Müdürü Sayın Mehmet Hakan Pamukçu' ya, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Ahmet Alanlı'ya, Batman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şube Başkanı Psikolog Yasir Atalay'a veBatman İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkanlığından Uzman Şehmus Aslan' a bilime ve insani değerlere önemli katkılarından dolayı teşekkürlerimi borç bilirim".

EMDR eğitimi projesinin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Psikolog Yasir Atalay, "EMDR eğitimi projesini Batman da gerçekleştirebilmek uzun zamandır hayalimizdi. EMDR yöntemini Güneydoğu Anadolu bölgesine kazandırmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. EMDR Eğitimcimiz Dr. Onur Okan Demirci ile çok verimli ve keyifli bir eğitim süreci geçirdik. Amacımız bölgemizde böyle etkili ve kaliteli eğitimleri yaygınlaştırmak olacaktır" şeklinde konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı 3. Sayfa
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Medya
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana...
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada 3. Sayfa
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu 3. Sayfa
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Güne yükselişle başlayan dolar 7,38'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,38'den işlem görüyor
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde de kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde de kalp var
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Son Dakika: Başakşehir'de Fransız futbolcu Gael Clichy ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Başakşehir'de Fransız futbolcu Gael Clichy ile yollar ayrıldı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji ülkenin iç kesimlerini uyardı
Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji ülkenin iç kesimlerini uyardı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı
Avrupa devlerini peşinden koşturan Sörloth: Trabzonspor'da kalmak istiyorum
Avrupa devlerini peşinden koşturan Sörloth: Trabzonspor'da kalmak istiyorum
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Parfüm şişesinden eroin çıktı
Parfüm şişesinden eroin çıktı
Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dernek başkanı, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dernek başkanı, gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Yaşar Güler Berat Albayrak Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ezgi Mola Amber Heard Demet Akalın Engin Altan Düzyatan
Spor Sergen Yalçın Ronald Koeman Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Sel Ankara Yangın
Şu an buradasınız: EMDR Eğitimi Projesi, Güneydoğu'da devam etti - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 12:40:48. #1.15#
title