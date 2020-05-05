EMD İzmir Şubesinden basın mensuplarına üçüncü sağlık paketi

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sahada görev yapan basın mensuplarına dağıtılmak üzere üçüncü sağlık kitlerini hazırladı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sahada görev yapan basın mensuplarına dağıtılmak üzere üçüncü sağlık kitlerini hazırladı.

Şubeden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Serbest Bölgesi İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ), Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Luna Elektrik Elektronik destekleriyle iki kez sahada çalışan basın mensuplarına sağlık paketi dağıtıldığı anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Şube Başkanı Murat Demircan, önceki sağlık paketlerinde İzmir ve İstanbul basınında günlük gazete, televizyon ve haber ajanslarında sahada çalışan basın mensuplarına dağıtım yaptıklarını belirterek, "İlk iki sağlık paketi dağıtımlarımızda internet medyası ve süreli yayınlarda çalışan basın mensubu arkadaşlarımıza dağıtım yapamamıştık. Bu sefer İzmir internet medyasında ve süreli yayınlarda çalışan arkadaşlarımız öncelikli bir dağıtım planlıyoruz. Bu sağlık paketini hazırlamamıza katkı sağlayan Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Luna Elektrik-Elektronik A.Ş. ve İzeltaş El Aletleri A.Ş.'ye destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz " ifadelerini kullandı.

Dezenfektanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

Pakette maske, siperlik, kolonya ve dezenfektan bulunduğunu belirten Demircan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından üretilen yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı "BOREL"i İzmir'deki gazetecilere ulaştıran bakanlık yetkililerine de teşekkür ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının her gün yaptığı paylaşımlara göre Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmak üzere olduğunu görmekten mutlu olduklarının altını çizen Demircan, şunları kaydetti:

"Son günlerde iyileşen hasta sayılarındaki artış, virüse yakalanan vaka sayılarındaki düşüş doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu süreçte canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarımıza şükran borçluyuz. Sosyal mesafeyi koruyup kendimizi izole ederek sağlık çalışanlarımıza en büyük katkıyı sağlamış olacağız. Yetkililerin çağrılarına uyduğumuz takdirde 11 Mayıs'tan itibaren başlayacağı açıklanan normalleşme adımlarının Ramazan Bayramı sonrasında hızlanacağını ve Kovid-19'u yeneceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz."

Kaynak: AA