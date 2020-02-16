EMD İzmir Şubesi'nde Demircan güven tazeledi
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, yeniden bu göreve seçildi.
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, yeniden bu göreve seçildi.
EMD İzmir Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu, İzmir Ticaret Borsası (İTB) meclis salonunda gerçekleşti.
Genel kurula, 153 üyenin 57'si katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Demircan 57 oyla yeniden başkanlığa seçildi.
Demircan'ın yeni yönetiminde Murat Ervin, Kadir Kemaloğlu, Nihal Özken, Mevlüt Dağdeviren, Duygu Göksu ve Yusuf Şahbaz yer aldı.