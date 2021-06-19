EMBRİYO NAKLİYLE İLK SİMENTAL IRKI BUZAĞI
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EMBRİYO NAKLİYLE İLK SİMENTAL IRKI BUZAĞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, üstün genetik özelliklere sahip düve veya ineklerden elde edilen embriyoların taşıyıcı ineklere nakledilmesiyle ilk simental ırkı erkek buzağı doğdu.

ERZURUM'da, üstün genetik özelliklere sahip düve veya ineklerden elde edilen embriyoların taşıyıcı ineklere nakledilmesiyle ilk simental ırkı erkek buzağı doğdu. 114 dondurulmuş embriyonun bulunduğu, 8 taşıyıcı ineğin gebeliğinin devam ettiği belirtildi.

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde, üstün genetik özelliklere sahip, daha çok yavru elde etmek için uygulanan donmuş embriyonun taşıyıcı ineklere yerleştirilmesiyle simental ırkı erkek buzağı, dünyaya geldi. Veterinerlik Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Polat, embriyoların uzun süre saklanması gereken durumlarda eksi 196 derecedeki sıvı azot içeren tanklarda dondurulduğunu belirterek, nakil sürecini şöyle anlattı

Biz bu projeye 2020 yılında başladık. Ülkemizde genetik kapasitemiz çok yoğun değil. İthal hayvan ihtiyacı da var. Bir nebze de olsa biyoteknoloji alanında bir şey yapabilir miyiz, düşüncesini Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile paylaştık. Rektörümüz de bizi destekledi. Bilimsel araştırmalar koordinatörlüğünün desteğiyle 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Embriyo transferi genetik kapasitesi ve verim özellikleri yüksek hayvanlardan elde ettiğimiz embriyoları sağlıklı ancak genetik kapasitesi düşük adaptasyonunu sağlamış hayvanlara nakil işlemini yapıyoruz. Yumurtlama faaliyetlerini arttırarak birden çok embriyo elde edip dölledik. Sonrasında da montofon ırkı ineğimize naklini gerçekleştirdik. Bugün de montofon ineklerimizden yüzde yüz simental ırkı yavru elde ettik. Şu anda kendi laboratuvarımızda işletmemizde bulunan hayvanlardan embriyoları topluyoruz. Hali hazırda 114 tane donmuş embriyoya sahibiz. Alıcılar hazır hale gelince dondurulmuş embriyoları çözdürüp devam ediyoruz.

EMBRİYO NAKLİYLE İLK SİMENTAL IRKI BUZAĞI
EMBRİYO NAKLİYLE İLK SİMENTAL IRKI BUZAĞI
EMBRİYO NAKLİYLE İLK SİMENTAL IRKI BUZAĞI
EMBRİYO NAKLİYLE İLK SİMENTAL IRKI BUZAĞI
EMBRİYO NAKLİYLE İLK SİMENTAL IRKI BUZAĞI
EMBRİYO NAKLİYLE İLK SİMENTAL IRKI BUZAĞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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