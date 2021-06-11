Mba Online Tanıtım Toplantısı-25 Haziran Cuma Saat 18: 00
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Mba Online Tanıtım Toplantısı-25 Haziran Cuma Saat 18: 00

Mba Online Tanıtım Toplantısı-25 Haziran Cuma Saat 18: 00
Habermetre - Haberler | Toplum

MBA Online Tanıtım Toplantısı-25 Haziran Cuma Saat 18: 00Özyeğin Üniversitesi MBA programını tanıtmak amacıyla 25 Haziran Cuma günü saat 18: 00'de Online Tanıtım Toplantısı düzenliyoruz.

MBA Online Tanıtım Toplantısı-25 Haziran Cuma Saat 18: 00

Özyeğin Üniversitesi MBA programını tanıtmak amacıyla 25 Haziran Cuma günü saat 18: 00'de Online Tanıtım Toplantısı düzenliyoruz.

Sizlerle tanıtım toplantımızda bir araya gelmekten mutluluk duyacağız. Kayıt için lütfen tıklayın.

Saygılarımızla,

İşletme Enstitüsü

Detaylı Bilgi için:

Ülkü Köknel, İdari Yönetici, 0216 5649545, ulku. koknel@ozyegin. edu. tr

Bahar Hısım, İdari Yetkili, 0216 5649253, bahar. hisim@ozyegin. edu. tr

Mba Online Tanıtım Toplantısı-25 Haziran Cuma Saat 18: 00
Mba Online Tanıtım Toplantısı-25 Haziran Cuma Saat 18: 00

Kaynak: Habermetre

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