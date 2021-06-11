Mba Online Tanıtım Toplantısı-25 Haziran Cuma Saat 18: 00
MBA Online Tanıtım Toplantısı-25 Haziran Cuma Saat 18: 00Özyeğin Üniversitesi MBA programını tanıtmak amacıyla 25 Haziran Cuma günü saat 18: 00'de Online Tanıtım Toplantısı düzenliyoruz.
MBA Online Tanıtım Toplantısı-25 Haziran Cuma Saat 18: 00
Özyeğin Üniversitesi MBA programını tanıtmak amacıyla 25 Haziran Cuma günü saat 18: 00'de Online Tanıtım Toplantısı düzenliyoruz.
Sizlerle tanıtım toplantımızda bir araya gelmekten mutluluk duyacağız. Kayıt için lütfen tıklayın.
Saygılarımızla,
İşletme Enstitüsü
Detaylı Bilgi için:
Ülkü Köknel, İdari Yönetici, 0216 5649545, ulku. koknel@ozyegin. edu. tr
Bahar Hısım, İdari Yetkili, 0216 5649253, bahar. hisim@ozyegin. edu. tr
Kaynak: Habermetre