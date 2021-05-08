Emanetler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
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Emanetler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Emanetler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) çerçevesinde gerçekleştirilen "Yolun İyilik Olsun Beklenen Sensin" kampanyasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine zekat fitre ve diğer yardımlarını ulaştırmak için harekete geçti.

Bilecik İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) çerçevesinde gerçekleştirilen "Yolun İyilik Olsun Beklenen Sensin" kampanyasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine zekat fitre ve diğer yardımlarını ulaştırmak için harekete geçti.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfımızın başlattığı 'Yolun İyilik Olsun Beklen en Sensin' kampanyası çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi olarak vatandaşların emanet ettiği zekat, fitre ve diğer yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık. Yurt içinde ve dünyanın dört bir yanında ramazan yardım çalışmaları yürüten Türkiye Diyanet Vakfı, gönüllüleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin gönlünü fethediyoruz." dedi

'Bu Ramazan'da Beklenen Sensin' sloganıyla, mesai mefhumu gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuklarını belirten Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Muvazzaf Elemanı Vahit Yaran, "Bilecik il Müftülüğü ve TDV Şubemiz olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi unutmadık. Onlara yardımcı olmak için seferberlik başlattık" dedi. - BİLECİK

Emanetler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Emanetler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Emanetler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Emanetler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Emanetler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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