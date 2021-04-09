Emanet155. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Emanetyeni bölüm fragmanı izle! Emanet154. bölüm izle

Emanet 155. bölüm fragmanı izle! Emanetdizisinin 154. bölümü ardından Emanet155. bölüm fragmanı da yayınlandı. KANAL 7'de yayınlanan Emanet155. bölüm fragmanı izle! Emanetson bölüm özeti! Emanetyeni bölümde neler olacak? KANAL 7 Emanetyeni bölüm fragmanı izle! Emanet155. bölüm izle

Emanet 154. bölüm full izle! Emanet 154. bölüm tamamı izle! KANAL 7 ekranların sevilen dizisi Emanet 154. bölüm seyret! Emanet 154. bölüm tek parça izle! Emanet 154. bölüm tamamı izle! Emanet 155. son bölüm fragmanı izle.

EMANET 154. bölüm FULL İZLE!

Emanetdizisi KANAL 7 ekranlarında 154. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 154. bölümün ardından şimdi de Emanet155. bölüm için araştırmalarına başladılar. Emanet155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Emanet155. bölüm fragmanı yayınlandı. Emanet155. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

EMANET 155. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

EMANET154. BÖLÜM İZLE

Emanet154. bölüm izlemek için tıklayınız!

DİZİNİN KONUSU

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Oyuncular

Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay,