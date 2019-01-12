Emanet Tüfekle Yarışan Engelli Sporcu Türkiye 4'üncüsü Oldu

Sivas'ta bir kurumda memur olarak çalışan bedensel engelli Zeynep Çömez, emanet aldığı tüfek ve malzemelerle Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda 4'üncülük elde etti.

Doğuştan sol elinde 2 parmak bulunan ve sol ayağı da diğerinden 11 santimetre kısa olan Çömez, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 5-8 Ocak tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen yarışmaya, emanet aldığı tüfek ve atıcılık malzemeleriyle katıldı.

Branşındaki tek kadın sporcu Çömez, yarışma anında tüfeğinde çıkan sorunlara rağmen pes etmeyerek Türkiye 4'üncülüğünü elde etti.

Çömez, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Sivas İl Temsilciliği tarafından Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, atıcılık sporuyla Aksaray'da tanıştığını söyledi.

Daha önce de yarışmalara katıldığını aktaran Çömez, iki kez Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini ve Sivas'a tayin olunca atıcılığa burada devam ettiğini dile getirdi.

Sivas'ta poligon olmadığını belirten Çömez, "Antrenör yok, tüfek yok, ceket yok hiçbir şey yok ve ben bu şekilde bir Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Branşımda tek bayan sporcuydum buna rağmen Türkiye 4'üncüsü oldum. Hedefim çok yüksek. Olimpiyatlara ve dünya şampiyonalarına katılmayı hedefliyorum. Özellikle alandaki tek bayan sporcu olarak çok iyi yerlere gelmek istiyorum. Bunun için de tez zamanda umarım ekipmanlarımız, poligonumuz, antrenörümüz sağlanır." diye konuştu.

Çömez, yarışma esnasında birçok zorlukla karşılaştığını da dile getirerek, "Yarışma esnasında vücudumuzun titremesini azaltsın diye ceket giyiyoruz. Orada bana 44 beden ceket verildi, ben 34 beden giyiyorum. Ceket çok büyüktü hiçbir şekilde bana etkisi olmadı. Ayrıca benim tüfeğimdeki tetik bozuktu ve tetiğim boşlukta sallanıyordu. Birkaç atışın ardından onu sıkıştırmak gerekiyordu." dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Yaşar Rende ise "Zeynep Çömez 6 aydır Sivas'ta olmasına rağmen herhangi bir malzemesini tedarik etme fırsatı bulamadık. Emanet tüfekle kendisi büyük bir başarı örneği göstererek Türkiye 4'üncüsü olmuştur, kendisini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA