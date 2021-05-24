Emanet son bölüm 185. bölüm izle! Emanet 186. bölüm fragmanı izle!

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 185. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 186. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 185. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet son bölüm 185. bölüm izle! Emanet 187. bölüm fragmanı izle!