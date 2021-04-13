Emanet ne zaman, saat kaçta? Emanet dizisi geç mi başlayacak, neden yayınlanmadı, saati mi değişti?

Ekranların sevilen dizisi Emanet bugün geç başlayacak. Bunun ardından seyirciler tarafından Emanet neden geç başlıyor, saati mi değişti, yeni saati ne zaman? Emanet yeni bölümleri saat kaçta başlayacak? gibi soruların cevapları merak edildi. Peki, Emanet dizisi yeni saati ne zaman? Kaçta başlayacak?

Kanal 7'nin hafta içi her gün yayınlanan dizisi Emanet bugün biraz geç başladı. Bunun ardından merak konusu oldu. Peki Emanet saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Emanet dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

EMANET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Emanet dizisi normalde hafta içi her gün saat 19:00 'da başlıyordu. Fakat Kanal 7'de hafta içi her gün 18:50'de İftar Saati programı yayınlanacak. Bundan dolayı dizi de 1 saat geç başlayacaktır.

Emanet dizisi yeni bölümleri saat 20:00 'da başlayacaktır. Aynı şekilde Kanal 7'den dizinin yeni bölümlerini akşam saat 8'de izleyebilirsiniz.

EMANET NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Emanet önceden saat 19:00 'da başlıyordu. Fakat Ramazan ayına özel saat 20:00 'da başlayacaktır. 18:50 ve 20:00 arası "İftar Saati" programı ekranlara gelecek.

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

18:00 - Kanal 7 Haber Saati

18:50 - İftar Saati

20:00 - Emanet

21:30 - Hz. Yusuf

23:20 - Tatlı Bela

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

YAMAN'DAKİ BÜYÜK DEĞİŞİM

Emanet'te bu akşam Yaman Seher'e kendini affettirmek için elinden geleni yapar.

157. Bölüm Özeti:

Yaman, kendini affettirmek için elinden geleni yaparken, tüm bu olanlara bir anlam veremeyen Seher'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.