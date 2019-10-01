Emanet malzemelerle kurulan milli takımın hedefi madalya

01.10.2019 12:00

Kiralık bisiklet ve emanet malzemelerle 2017 yılında kurulan İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenecek dünya şampiyonasında madalya hedefliyor.

Türkiye'nin Samsun'da 2017 yılında gerçekleştirilen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda tüm branşlarda temsil edilmesi amacıyla İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takımı kuruldu.

Kurulduğu ilk zamanlar kiralık bisiklet ve emanet malzemelerle mücadele veren milli takım sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun desteğiyle kısa sürede mayodan kaska, ayakkabıdan bisiklete tüm malzemelere kavuştu.

Çok kısa bir antrenman sürecinden sonra olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'na katılan milli takım sporcuları madalya kazanamasa da deneyim sahibi oldu. Çalışmalarını sürdüren sporcular bu yıl Gaziantep'te 28 Ekim'de başlayacak Dünya Sağır Bisiklet Şampiyonası'nda madalya kazanmak istiyor.

İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Hakan Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellerini yok sayan sporcularla çalışmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Samsun'da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılmak için İşitme Engelliler Milli Takımı'nı kurduklarını dile getiren Yiğit, "Yaklaşık 4 aylık bir çalışma sonucunda olimpiyatlarda orta sıralarda gayet iyi sonuç aldık. Bunun akabinde de 2018'de Avrupa Şampiyonası'na katılım gösterdik ve yine orta sıralarda yerimizi aldık. Gaziantep'te yapılacak dünya şampiyonasında ise madalya almayı hedefliyoruz." dedi.

Yiğit, milli takımı kısıtlı imkanlarla kurduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"2017'de İşitme Engelliler Milli Takımı'nı kurduğumuzda sporcularımızın hiç malzemesi yoktu. Mayoları, kaskları, ayakkabıları emanet, bisikletleri kiralık kullandık. Yaklaşık 4 ay, kiralık malzemelerle antrenmanlarımızı tamamladık. Daha sonra Bakanlığımız ve Federasyonumuz malzemelerimizi temin etti. Şu anda sporcularımızın bir eksiği kalmadı. Bisikletten ayakkabıya kadar bütün donanımlarımız tamamlandı. Başarılı şekilde de yolumuza devam ediyoruz. Desteklerden dolayı Bakanlığımıza ve Federasyonumuza teşekkür ediyoruz."

"Düzeyimiz her geçen gün artıyor"

Kısa zamanda çok iş başardıklarını ve önemli yol katettiklerini vurgulayan Yiğit, "Olimpiyatlarda 100 kilometrelik yol yarışını 4 aylık bir çalışma sonucunda sporcularımız ana grupta bitirdi ve 22. sırada yer aldılar. Yaklaşık 60'a yakın sporcu start almıştı. MTB kategorisinde çok fazla katılım yoktu ama yine de sıfırdan başlayan bir sporcumuz olimpiyat 6'ncısı olarak listede yer aldı." diye konuştu.

Yiğit, işitme engelliler olarak Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında söz sahibi olacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA