Emanet dizisi 216. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Emanet yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisi 216. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 216. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

EMANET 216. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 215. bölümünden sonra 216. bölüm fragmanı yayınlandı.

EMANET YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

EMANET SON BÖLÜMDE NE OLDU?

YAMAN'I BEKLEYEN KÖTÜ SÜRPRİZ

Emanet'te bu akşam Seher Ziya ile iş birliği yapar ve Yaman'ın cezasını çekmesini ister. Yaman kendisini bekleyen bu sürprizi öğrendiğinde ne yapacak?

215. Bölüm Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Seher, Yaman'ın cezasını çekmesi için Fırat'la iş birliği yapmayı kabul ederken her şeyden haber siz Yaman ise şok olacağı bir haber alır. Duygu'yla yıldızları bir türlü barışmayan Ali'yi evde büyük bir sürpriz beklemektedir.

Yeni heyecanlara gebe olan Emanet hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

YAMAN'I KARŞISINDA GÖREN SEHER NE YAPACAK?

İzleyicilerin dört gözle beklediği Emanet, ikinci sezon bölümleriyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında…

Seher, yaşadığı büyük yıkımdan sonra yeğeni Yusuf'u da alarak her şeyden uzakta iki kişilik bir dünya kurar. Kurduğu bu yeni hayat, Seher'in karşısına yeni insanlar çıkarmış ve geçmişin izlerini silmek için bir fırsat vermiştir.

Abisini korumak için söylediği yalan yüzünden Seher'i ve yeğenini kaybeden, ölüm kalım mücadelesinden çıkan Yaman'ın ilk işi, Seher ve Yusuf'un peşine düşmek olur. Ancak onlara ulaşmak tahmin ettiğinden daha da zor olur. Seher, ardında hiçbir iz bırakmamıştır. Yusuf'la birlikte kurduğu mütevazı hayatına alışmak için büyük çaba harcayan Seher, hiç tahmin etmediği bir anda karşısında Yaman'ı bulur. Bu karşılaşma ikisi için de kolay olmayacaktır. Çünkü aralarındaki aşk ne kadar büyükse onları ayıran yalan da o kadar büyüktür. Aradan geçen onca zamana ve onları ayıran acıya rağmen, Yaman'ı karşısında gören Seher'in kararı ne olacaktır?

Hayatında mesleği dışında hiçbir şeye yer bırakmayan Ali için artık tek amaç suçluları yakalamak ve adalete teslim etmektir. Ekibiyle birlikte giriştikleri bir operasyon karşısına Duygu'yu çıkarır. Sert, kuralcı ve katı biri olan Duygu, bir o kadar da başarılı bir polistir. Amirlerinin emri sonucunda Duygu ile çalışmak zorunda kalan Ali, bu ortaklığın zor günlerin haber cisi olduğunun farkındadır. Çatışmalı işbirliği, zamanla birbirlerini tanımaya başlayan Ali ve Duygu'yu farklı bir maceraya sürükler. Duygu'nun gelişi, kendini dünyaya kapatan Ali için yeni bir hikâyenin başlangıcı olacak mı?

EMANET KONUSU NE?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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