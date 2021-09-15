Emanet dizisi 209. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Emanet yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisi 209. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 209. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde.

EMANET 209. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 208. bölümünden sonra 209. bölüm fragmanı yayınlandı.

EMANET YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

EMANET SON BÖLÜMDE NE OLDU?

SEHER VE YAMAN BİRBİRİNDEN VAZGEÇEMİYOR

Emanet'te bu akşam Yaman ve Seher her şeye rağmen birbirlerini düşünmeye devam eder. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

208.Bölüm

Aralarındaki mesafeye rağmen kalpleri bir atıyordur Yaman ve Seher'in. Ve Yaman'ın Seher'den vazgeçmeye niyeti yoktur.

Yeni heyecanlara gebe olan Emanet hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

EMANET KONUSU NE?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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