Emanet dizisi 182. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?
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Emanet dizisi 182. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Emanet dizisi 182. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?
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Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 181. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 182. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 181. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak?

Emanet yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisi 182. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 182. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde.

EMANET 182. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 181. bölümünden sonra 182. bölüm fragmanı yayınlandı.

EMANET YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Emanet dizisi 182. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

EMANET KONUSU NE?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

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