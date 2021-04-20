Emanet dizisi 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?
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Emanet dizisi 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Emanet dizisi 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 161. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 161. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak?

Emanet yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisi 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 162. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde.

EMANET 162. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 161. bölümünden sonra 162. bölüm fragmanı yayınlandı.

EMANET 162. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

YAMAN ÖZÜR DİLİYOR

Emanet'te bu akşam Yaman yaptıklarından dolayı Seher'den özür diler. Seher Yaman'ı affedebilecek mi?

161. Bölüm Özeti:

Tüm yaşananlardan sonra Yaman'ın dilediği özür, Seher'e her şeyi unutturmaya yetecek midir?

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Emanet dizisi 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

EMANET KONUSU NE?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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