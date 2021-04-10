Emanet dizisi 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 155. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 155. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak?

Emanet yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisi 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 156. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde.

EMANET 156. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 155. bölümünden sonra 156. bölüm fragmanı yayınlandı.

EMANET 156. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

YAMAN GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Emanet'te bu akşam Yaman bu zamana kadar Seher'e haksızlık yaptığını anlar. Yaman Seher2in gönlünü alabilecek mi? Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet 9 Nisan Cuma günü yayınlanan son bölümü 155. bölümüyle izle7.com'da.

155. Bölüm Özeti:

Bunca zamandır bir yalana inanan eve Seher'e haksızlık eden Yaman, tüm yanlışlarını düzeltmek ister. Ancak işi hiç de kolay değildir.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET KONUSU NE?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.