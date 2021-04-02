Emanet dizisi 150. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?
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Emanet dizisi 150. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Emanet dizisi 150. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 149. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 149. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak?

Emanet yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisi 150. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 150. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde.

EMANET 150. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 149. bölümünden sonra 150. bölüm fragmanı yayınlandı.

EMANET 150. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SEHER'İN MASUMİYETİ ORTAYA ÇIKACAK MI?

Emanet'te bu akşam Yaman gerçeklerin peşine düşer. Seher'e tuzak kuran Zuhal ve İkbal ise paniğe kapılır.

149. Bölüm Özeti:

Gerçekleri öğrenmek için dedektifle görüşmeye gelen Yaman, Seher'in masumiyetini öğrenebilecek midir? Yaman'ın gerçekleri öğrenmesinin kendileri için felaket olduğunu bilen İkbal ve Zuhal ise çaresiz kalmışlardır.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Emanet dizisi 150. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

EMANET KONUSU NE?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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