Emanet dizisi 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 144. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 144. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak?

Emanet yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisi 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 145. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde.

EMANET 145. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 144. bölümünden sonra 145. bölüm fragmanı yayınlandı.

EMANET 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

YAMAN YUSUF'UN İSTEKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Emanet'te bu akşam Yaman yeğeninin her istediğini gerçekleştirir. Yusuf ise Yaman ve Seher'i daha da yakınlaştırır.

144. Bölüm Özeti:

Yusuf'un tüm istekleri konağa gelmiştir. Yaman ve Seher'in tek amaçları, Yusuf'u mutlu etmektir. Ancak Yusuf, onları da yakınlaştıracaktır.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET KONUSU NE?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.