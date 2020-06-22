Emanet aldıkları mangal evlerini yaktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Emanet aldıkları mangal evlerini yaktı

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Bereketli Mahallesinde çıkan yangında Sabancı ailesinin yakın bir zamanda taşınma hazırlıkları yaptıkları ev içinde eşyalarla birlikte tamamen yandı.

Emanet aldıkları mangal evlerini yaktı
22.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:22

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Bereketli Mahallesinde çıkan yangında Sabancı ailesinin yakın bir zamanda taşınma hazırlıkları yaptıkları ev içinde eşyalarla birlikte tamamen yandı.

Muhammet Sabancı'nın kısa bir süre önce tamamladığı ve elektrik su tesisatının döşenmemesi sebebiyle henüz taşınmadığı evinde çıkan yangın sonucu ahşap çatıya sahip yığma kagir ev tamamen yandı. Ailenin evin işlemlerinin tam anlamıyla bitmemesi sebebiyle Karacasu ilçe merkezinde kirada yaşadıkları öğrenildi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını akrabalarından duyarak olay yerine gelen Sabancı ailesi büyük üzüntü yaşadı. Yangının gündüz yakılan mangal ateşinden çıkmış olabileceği üzerinde durulurken tüm ihtimallerin değerlendirildiği kaydedildi.

Olayı anlatan Muhammet Sabancı (34), "Biz aile yakınlarımızla birlikte aynı zamanda akrabamız olan üst komşumuzun mangal setini emanet alarak mangal yaptık. Mangalın sahibi malı sanki kaçıyormuş gibi közü evin önüne dökmüş, otlardan köz tutuşup ev yanıyor. Benim zararımı karşılasınlar. Be adam madem döktün bari ısla. Evde elektrik su yok, duran yok. A'dan Z'ye bütün eşyalarım vardı. Ben 40 yılımı boşa harcadım. 40 yılda bir ev yaptım o da gitti. Ben davacıyım" dedi.

Eşi Ayşe Sabancı da "11 yaşında, 5 yaşında ve 5 aylık 3 çocuğumuz var. Perişan olduk. Eşyalarını aldık. Sıfır eşya aldık. Eşyaları döşedik, perdeleri taktık. Sırtımda çocuğumla temizledim. Taşınacaktık, birkaç güne" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Türk web hosting şirketi Natro satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro satıldı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa...
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Ebru Gündeş Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Deniz Türüç Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Emanet aldıkları mangal evlerini yaktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 14:46:40. #1.14#
title