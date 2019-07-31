EMANET ALDIĞI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

ANTALYA'da bunalıma giren İsa Y. (61), akrabalarından emanet aldığı av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2158 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın teras katında meydana geldi. Parkinson hastası olduğu ve bir süredir bunalımda olduğu belirtilen İsa Y., giriş katındaki evlerinden terasa çıktı. Burada kısa süre bekleyen Y., daha sonra akrabalarından emanet aldığı av tüfeğiyle başına ateş ederek yaşamına son verdi. İsa Y., patlama sesi üzerine çatıya çıkan yakınları tarafından kan içinde bulundu. 112 acil yardım hattına yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, İsa Y.'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İsa Y.'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA