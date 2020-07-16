Emanet aldığı taksiyle yaptığı kazada can verdi Emanet aldığı taksiyle yaptığı kazada can verdi -Nazilli'de trafik kazası; 1 ölü Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Emanet aldığı taksiyle yaptığı kazada can verdi

-Nazilli'de trafik kazası; 1 ölü

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Servisinde çalışan Çağlar Yazgan (26), kuzeninden emanet aldığı taksiyle kaza yaparak yaşamını kaybetti.

Olay dün gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Servisinde çalışan Çağlar Yazgan (26), kuzeni M.Y.'den emanet aldığı 09 T 2048 plakalı ticari taksiyle ziyarete gittiği arkadaşının oturduğu Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nden döndüğü sırada Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi girişinde şarampole devrilerek takla attı. Feci kazada hurdaya dönen arabadan dışarıya fırlayan Çağlar Yazgan, olay yerinde yaşamını kaybetti. Olayı görenler tarafından kazanın ihbar edilmesi ile birlikte kaza yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yazgan'ın yaşamını kaybettiğini belirledi.

Kilometre İbresi 160 KM'de takılı kaldı

Nazilli Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemede Hyundai marka ticari taksinin kilometre kadranının 160'ta takılı kaldığını belirledi. İncelemenin tamamlanmasının ardından Yazgan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Nazilli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Başkan Özcan olay yerine koştu

Nazilli kaymakamlığı tarafından Belediye Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programını yarıda keserek olay yerine gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hayatını kaybeden personelinin yakınlarına başsağlığı diledi. Olay hakkında bilgi alan Başkan Özcan, personelini kaybetmesinin üzüntüsünü dile getirdi. Yazgan'ın babası C. Yazgan, kazada ölenin akrabası zannederek geldiği olay yerinde oğlunun öldüğünü anlayınca fenalık geçirdi. 112 sağlık ekiplerince acılı babaya olay yerinde müdahale edilerek sakinleştirici verildi. İncelemenin ardından hurdaya dönen ticari taksi çekici ile kaldırılmasının sonra bir şeridi kapanan Aydın-Denizli Karayolu trafiğe yeniden açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA