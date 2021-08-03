Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'ın sırrı çözüldü
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Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'ın sırrı çözüldü

Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'ın sırrı çözüldü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan, meslektaşı Saruhan Hünel ile ünlülerin kuaförü Adem Terzi'de görüntülendi. Ceyhan'ın saç bakımına oldukça düşkün olduğu ortaya çıktı. İşte Ceyhan'ın saçına uyguladığı bakım...saçına

Etiler'de hizmet veren Adem Terzi, önceki gün Ünlü oyuncular Halil İbrahim Ceyhan ve Saruhan Hünel'i dükkanında ağırladı.

Türk tıraşı olan ikiliden Halil İbrahim Ceyhan'ın saçına hangi bakımı uyguladığı ortaya çıktı.

-Gün aşırı ya da iki günde bir saçlarını yıkamaya özen gösteriyor.

-Kullandığı şampuanda mentol olmasına önem veriyor.

-Saçları çok sıcak suyla yıkamak saçın üst katmanına zarar verir, saç derisinin mikroflorasını ve yağ dengesini bozarak saçları kurutur. O yüzden saçlarını sıcak suyla yıkamıyor.

Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'ın sırrı çözüldü
Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'ın sırrı çözüldü
Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'ın sırrı çözüldü
Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'ın sırrı çözüldü

Kaynak: Snob Magazin

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