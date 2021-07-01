EMA: "İki doz aşı, Delta da dahil olmak üzere Covid-19'un tüm mutasyonlarına karşı etkili"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EMA: "İki doz aşı, Delta da dahil olmak üzere Covid-19'un tüm mutasyonlarına karşı etkili"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılan Covid-19 aşılarının Delta da dahil olmak üzere korona virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılan Covid-19 aşılarının Delta da dahil olmak üzere korona virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ve aşılarla ilgili son güncellemelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımı onaylanmış Pfizer/ BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarının virüsün mutasyonlarına karşı etkili olduğunu söyledi. İki doz aşının, Delta mutasyonuna karşı koruma sağlıyor gibi göründüğünü belirten Cavaleri, "Dünya genelinde veriler, iki doz aşının tüm mutasyonlara karşı koruma sağladığını gösteriyor. Ayrıca laboratuvar verilerine göre, onaylı aşılardan elde edilen antikorlar Delta mutasyonunu etkisiz hale getiriyor, bunlar güven verici" dedi.

Mutasyonlu korona virüse yakalananların bağışıklık süresine ilişkin ön verilerin aşının 3. dozuna ihtiyaç duymadıklarına işaret ettiğini ifade eden Cavaleri, 3. doz aşılamaya ihtiyaç duyulup duyulmadığının anlaşılması için daha fazla kanıt gerektiğini söyledi. Aşıların 3. dozu ile ilgili verilerin bu yaz boyunca değerlendirileceğini dile getiren Cavaleri, uygun zamanlamayı belirlemek üzere aşı üreticileri ile temasta olduklarını söyledi.

Cavaleri, 1. ve 2. dozlarda farklı aşıların kullanımı hakkında ise bazı AB ülkelerinin 2. dozda farklı aşı kullanılması yönünde eğilimi olduğunu kaydederek, "Şu anda 1. ve 2. dozlarda iki farklı aşının kullanımı ile ilgili kesin bir tavsiye veremeyiz. Ama İspanya ve Almanya'da yapılan çalışmalar, farklı aşıların birlikte kullanımının bağışıklık tepkisi sağladığını ve güvenlik endişesi bulunmadığını gösteriyor" sözlerini kaydetti.

Öte yandan toplantıda, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının gençlerde kalp kası ve kalp zarı iltihabına yol açtığına dair değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi.

-İHA-

EMA: 'İki doz aşı, Delta da dahil olmak üzere Covid-19'un tüm mutasyonlarına karşı etkili'
EMA: 'İki doz aşı, Delta da dahil olmak üzere Covid-19'un tüm mutasyonlarına karşı etkili'
EMA: 'İki doz aşı, Delta da dahil olmak üzere Covid-19'un tüm mutasyonlarına karşı etkili'
EMA: 'İki doz aşı, Delta da dahil olmak üzere Covid-19'un tüm mutasyonlarına karşı etkili'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun."
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Arda Turan Emre Kocadağ Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EMA: "İki doz aşı, Delta da dahil olmak üzere Covid-19'un tüm mutasyonlarına karşı etkili" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 18:38:18. #1.14#

title