EMA, Covid-19 aşılarının şartlı kullanımını değerlendirecek

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) İcra Direktörü Emer Cooke, Covid-19 aşılarının şartlı kullanımının değerlendirileceğini ifade ederek, aşı adaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) İcra Direktörü Emer Cooke Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların yetkilendirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Cooke, yetkilendirme uygulamalarının değerlendirilmesi için geleneksel prosedürlerin izlendiğini ancak sürecin Covid-19 aşıları için hızlandırıldığını belirtti. Cooke, prosedürlerin her adımına saygı duyulması gerektiğini söyleyerek, "Aşıların etkinliği bilmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var" dedi.

İcra Direktörü Cooke, her şeyin yolunda gitmesi halinde Pfizer-BioNTech'in aşıları için koşullu kullanım izni toplantılarının en geç 29 Aralık'a ve Moderna için ise en geç 12 Ocak'a kadar yapılmasının planlandığını ancak tarihlerin değişebileceğini belirtti.

Cooke Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları hakkında, "Etkinlik ve güvenliğin umut verici göründüğü çok kapsamlı bir veri kümesine sahibiz. Yaşlılarda ve hastalarda bile endişe kaynağı olabilecek bir olumsuz etki görmedik" dedi. Cooke, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) daha farklı bir yaklaşıma sahip olduğu için daha hızlı ilerleyebileceğini ifade etti.

İcra Direktörü Cooke, aşıların tek başına normal yaşama dönülmesine izin vermeyeceğini ve "hemen sihirli bir merhem olamayacağını" belirterek, mevcut tüm halk sağlığı önlemlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Cooke, aşılama kampanyası boyunca tüm üye devletlerin salgını yavaşlatmak için alınan önlemleri gözlemlemeye devam etmesi gerektiğini hatırlatarak, sosyal mesafeyi koruma, maske takma ve toplu buluşmalara katılmamanın önemli olduğunu belirtti. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı