Elysee Sarayı'nda Müzik, Dans, Eğlence

Elysee Sarayı'nda Müzik, Dans, Eğlence

Dünya siyasetinin önemli liderlerini görmeye alıştığımız Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin avlusunda kutlanan 21 Haziran Müzik Festivali'ne binlerce kişi katıldıAuthor: euronews-trTags: Müzik Festivali Emmanuel Macron Fransa Posted: 23 juni 2018.

Dünya siyasetinin önemli liderlerini görmeye alıştığımız Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin avlusunda kutlanan 21 Haziran Müzik Festivali'ne binlerce kişi katıldı

Author: avatareuronews-tr

Tags: Müzik Festivali Emmanuel Macron Fransa Posted: 23 juni 2018

Kaynak: Euronews.com

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