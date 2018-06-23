Elysee Sarayı'nda Müzik, Dans, Eğlence
Dünya siyasetinin önemli liderlerini görmeye alıştığımız Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin avlusunda kutlanan 21 Haziran Müzik Festivali'ne binlerce kişi katıldıAuthor: euronews-trTags: Müzik Festivali Emmanuel Macron Fransa Posted: 23 juni 2018.
Dünya siyasetinin önemli liderlerini görmeye alıştığımız Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin avlusunda kutlanan 21 Haziran Müzik Festivali'ne binlerce kişi katıldı
Author: euronews-tr
Tags: Müzik Festivali Emmanuel Macron Fransa Posted: 23 juni 2018
Kaynak: Euronews.com