Elyaf fabrikasındaki yangında söndürme çalışmaları devam ediyor
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Elyaf fabrikasındaki yangında söndürme çalışmaları devam ediyor

Elyaf fabrikasındaki yangında söndürme çalışmaları devam ediyor Gaziantep'te, bir elyaf fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 3 saattir sürüyor.

18.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:03

Elyaf fabrikasındaki yangında söndürme çalışmaları devam ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir elyaf fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 3 saattir sürüyor.

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir elyaf fabrikasının depo ve geri dönüşüm kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarını alır almaz olay yerine sevk edilen 15 araç ve yaklaşık 40 personelden oluşan itfaiye ekibi, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 3 saattir söndürme çalışmalarının devam ettiği ve dumanların gökyüzünü kapladığı yangında kimsenin yaralanmaması ise sevindirdi. Söndürme çalışmalarının devam ettiği fabrika çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili geniş çaplı inceleme ise sürüyor.

Elyaf fabrikasındaki yangında söndürme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA

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