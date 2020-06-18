Elyaf fabrikasında yangın çıktı (3)
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Elyaf fabrikasında yangın çıktı (3)

Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saattir müdahale ediyor.

18.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:49

Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saattir müdahale ediyor.

3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir elyaf fabrikasının geri dönüşüm bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarının ardından ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Yılmaz, "15 araç ve yaklaşık 40 personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar olayda yaralanan kimse yok. İnşallah en kısa sürede yangını söndürürüz." dedi.

Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için bölgeye sevk edilen iş makineleriyle kazı çalışması yapıldı.

Çevrede bulunan bazı fabrikaların yanan fabrikaya yakın bölgedeki malzemeleri, tırlara yüklenerek başka yere taşındı.

Polis ekipleri ise çevredeki vatandaşlara sık sık maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bölgede ara ara etkili olan rüzgar, ekiplerin yangına müdahalesini güçleştiriyor.

Elyaf fabrikasında yangın çıktı (3)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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