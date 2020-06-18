Elyaf fabrikasında yangın
Elyaf fabrikasında yangın Alevler fabrikayı sardı Gaziantep'te Elyaf fabrikasında yangın çıktı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
18.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:16
Elyaf fabrikasında yangın
Alevler fabrikayı sardı
GAZİANTEP - Gaziantep'te Elyaf fabrikasında yangın çıktı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Gaziantep 3. Sanayi Organize bölgesinde bulunan bir Elyaf fabrikasının depo kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sararken, Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının olduğu depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA