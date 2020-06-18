Elyaf fabrikasında yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elyaf fabrikasında yangın

Elyaf fabrikasında yangın Alevler fabrikayı sardı Gaziantep'te Elyaf fabrikasında yangın çıktı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

18.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:16

Elyaf fabrikasında yangın

Alevler fabrikayı sardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Elyaf fabrikasında yangın çıktı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep 3. Sanayi Organize bölgesinde bulunan bir Elyaf fabrikasının depo kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sararken, Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının olduğu depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Elyaf fabrikasında yangın

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Haber
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: 'Hayal gücünün ötesinde' askeri yanıt vereceğiz
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Vatandaştan, 'Neden maske takmıyorsun?' sorusuna arabesk tadında cevap
Vatandaştan, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna arabesk tadında cevap
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sıla Seda Sayan Emre Kınay Acun Ilıcalı
Spor Serdar Aziz Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Elyaf fabrikasında yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 23:28:05. #1.14#
title