Elyaf fabrikasında yangın Elyaf fabrikasında yangın Alevler fabrikayı sardı Gaziantep'te Elyaf fabrikasında yangın çıktı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Elyaf fabrikasında yangın

Alevler fabrikayı sardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Elyaf fabrikasında yangın çıktı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep 3. Sanayi Organize bölgesinde bulunan bir Elyaf fabrikasının depo kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sararken, Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının olduğu depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA