Elyaf fabrikasında yangın Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep 3. Sanayi Organize Bölgesi'nde bulunan bir elyaf fabrikasının depo kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sararken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının olduğu depoda kimsenin olmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA