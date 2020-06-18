Elyaf fabrikasında yangın
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Elyaf fabrikasında yangın

Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Elyaf fabrikasında yangın
18.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:36

Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep 3. Sanayi Organize Bölgesi'nde bulunan bir elyaf fabrikasının depo kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sararken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının olduğu depoda kimsenin olmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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