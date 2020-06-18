Elyaf fabrikasında yangın
Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
18.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:36
Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Gaziantep 3. Sanayi Organize Bölgesi'nde bulunan bir elyaf fabrikasının depo kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sararken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının olduğu depoda kimsenin olmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA