Elvira Türkiye şampiyonu oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elvira Türkiye şampiyonu oldu

Elvira Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerinden başarılı güreşçi Elvira Kamaloğlu, U23 büyük bayanlar Türkiye Güreş şampiyonasında 57 kiloda birinci oldu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerinden başarılı güreşçi Elvira Kamaloğlu, U23 büyük bayanlar Türkiye Güreş şampiyonasında 57 kiloda birinci oldu.

Tekirdağ Çorlu'da yapılan U23 büyük bayanlar Türkiye Güreş şampiyonasında 57 kiloda yarışan Erzincanlı sporcu Elvira Kamaloğlu Türkiye şampiyonu oldu. Kamaloğlu, 03- 09 Mart 2022'de Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılacak olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi ve Erzincan'ı temsil edecek. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title