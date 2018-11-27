Elverişsiz tarım arazileri teraslama yöntemiyle tarıma kazandırıldı

Devletin verdiği teraslama desteği üreticinin yüzünü güldürdü

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarıma elverişsiz arazilerde devlet desteğiyle yapılan teraslama çalışması üreticilerin yüzünü güldürdü. 125 dönüm alanda 31 çiftçinin arazisine 160 bin TL bütçeyle gerçekleştirilen teraslama yöntemi sonrası bölgede ceviz, kestane, bağ ve elma üretimi yapılacak.

Alaşehir ilçesinin Azıtepe Mahallesi'nde çiftçiler teraslama sevinci yaşıyor. Fiziki şartlardan dolayı kullanılmaya müsait olmayan araziler, teraslama sistemi ile tarıma kazandırılıyor. Yıllarca toprak bakımından tarıma elverişli olmasına rağmen, işlenmesi zor olduğu için istenilen ölçüde kullanılmayan arazilerinin teraslama çalışmalarıyla tarıma açılması, çiftçilerin büyük sevinç yaşamasına neden oldu. Çiftçiler devlet desteğiyle yapılan teraslama çalışmasından dolayı teşekkür etti. Azıtepe Mahallesi'nde 125 dönüm alanda, 31 çiftçinin arazisine teraslama yapılırken proje uygulamasının maliyetinin yaklaşık 160 bin TL olduğu ve teraslanan alanlarda ceviz, kestane, bağ ve elma üretimi yapılacağı öğrenildi.

Yapılan çalışmalar sonrası büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getiren çiftçilerden Mehmet Katrancıoğlu, "Arazilerimiz tarıma elverişli değildi. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından teraslama yapılıyor. Elma yetiştireceğim bu alanda. Kullanımı zordu. Hayvanla sürmek zorunda kalıyorduk. Şimdi teraslama yapılıyor, traktörlerle sürebileceğiz. Ceviz, kestane, bağ gibi ürünlerle değerlendireceğiz. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışmalarda bizden hiçbir ücret talep edilmemektedir" diyerek yapılan çalışmadan dolayı devlete teşekkür etti.

Diğer mahallelerde de çalışma yapılacak

Alaşehir İlçe Tarım Orman Müdürü Tarık Memiş ise "2018 yılı içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz teraslama projesinde Azıtepe Mahallemizin tarıma elverişli olmayan 31 parselinde toplamda 125 dönüm arazide 31 çiftçimize arazilerini daha elverişli, daha katma değerli ürünler üretsinler diye proje hazırlandı. Yaklaşık 160 bin TL bütçeli. Bu proje çerçevesinde yaklaşık bir aydır bu çalışmalar devam ediyor. Çiftçilerimiz bu kırsal kesimlerde daha iyi geçimlerini sağlasınlar, ekonomik olarak bütçeleri gelir getirici ürünler yetiştirsinler diye bu projeyi başlattık. Azıtepe gibi daha bir çok mahallelerimizde de bu tip projelere devam etmeyi düşünüyoruz. Bakanlığımız bu konuda desteklediği müddetçe kırsal kesimlerde başta hayvancılık olmak üzere genç çiftçi projesi kapsamında, diğer alanlarda da desteklemelerimiz devam ediyor. Bakanlığımızın bu yönde destekleme kalemleri çok fazla. Bunlardan da bir tanesi olan teraslama çalışmalarına başladık. İnşallah diğer mahallelerde de tarıma elverişli olmayan bölgelerde çiftçilerimizin kırsal kesimlerde daha iyi geçimlerini sağlamaları ve ekonomik düzeylerini artırmaları için bu tipten parsellerini işlenebilir, üretimi artırmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.