Elveda Talisca

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'ya talip olan kulüplerle satış için prensip anlaşmasına varmasına rağmen sürpriz biçimde geri adım attı. Başkan Fikret Orman'ın, "Ekonomik gerçekler ortada. Ben bu kadar parayı ortaya koyarak kulübün geleceğini riske sokamam" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Anderson Talisca'nın bonservisini Benfica'dan almak için uzun süredir yoğun çaba harcayan Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı futbolcuyu satabileceği kulüplerle prensip anlaşmasına varmasına rağmen son anda frene bastı.

21 milyon euro gibi çok yüksek bir bonservis bedelinin söz konusu olması nedeniyle bu operasyona çekimser yaklaşan Başkan Fikret Orman'ın, "Ben bu kadar parayı ortaya koyarak kulübün geleceğini riske sokamam. Böylesine bir rakamla kendimiz genç yetenekler bularak yeni oyuncular parlatabiliriz. Cyle Larin örneğinde olduğu gibi kiralık oyuncu oynatmak yerine kendi oyuncularımızı yetiştirmek daha doğru. İşimizi şansa bırakamayız. Ekonomik gerçekler de ortada. Biz öncelikle yeni sezon için çok daha güçlü bir kadro kurmalıyız" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Beşiktaşlı yöneticilerin ise dün opsiyonun bitmesiyle ortadan kalkan Talisca'yı farklı bir kulübe yüksek bir bonservisle satma şansları konusunda ise "Ya aradaki süreçte sakatlık olsa. ya da başka bir şey yaşansa bundan zarar görürüz" yanıtını verdiği aktarıldı.

Bu arada Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Talisca için bu kadar yüksek bonservis bedeli ödenmesi yerine takımın eksik yerlerine nokta transferler yapılmasının akılcı olacağını ifade ettiği vurgulandı.

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