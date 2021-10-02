'ELVEDA SARAYBOSNA' FOÇA'DA SAHNELENDİ - 2 Ekim 2021 - Haberler
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"ELVEDA SARAYBOSNA" FOÇA'DA SAHNELENDİ - 2 Ekim 2021

Habermetre - Haberler | Toplum

"ELVEDA SARAYBOSNA" FOÇA'DA SAHNELENDİİzmir Büyükşehir Belediyesinin sunduğu "Elveda Saraybosna" isimli tiyatro oyunu Foça'da sahnelendi.

İZMİR (Habermetre) - "ELVEDA SARAYBOSNA" FOÇA'DA SAHNELENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sunduğu "Elveda Saraybosna" isimli tiyatro oyunu Foça'da sahnelendi.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde sahnelenen oyun, üç yıldan fazla süren Bosna savaşında yaşanan büyük acıyı ve insanlık dramını sahneye yansıttı.

Suzanne Schneider'in yazdığı, Cengiz Toraman yönetmenliğinde İzmir Halk Tiyatrosunun sahnelediği oyunda, Nimet Nazlı Masatçı ve Mehmet Serkan Koçak rol aldı.

Oyunda, kuşatılmış ve yıkılmış Saraybosna kentinde bir mahzenden yayın yapmaya çalışan "Gerçeğin Sesi" isimli radyo istasyonu spikeri Tura adındaki genç bir kadınının hikayesi anlatıldı. Tura, çaresizlik ve umutsuzluk içindeki Saraybosnalılara seslenerek, onlara cesaret vermeye ve yaşama dirençlerini arttırmaya çalıştı.

Yüksek temposuyla savaşın vahşetini dokunaklı biçimde yansıtan oyun izleyicilere duygusal anlar yaşatırken, iki genç kahraman aracılığıyla yaşam, ölüm, aşk ve savaş zihinlerde yeniden sorgulandı.

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