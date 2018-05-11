Elveda Rumeli'nin Mazhar Paşa'sı Selahattin Bilal Hayatını Kaybetti
Bir döneme damga vuran Elveda Rumeli dizisinde Mazhar Paşa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Selahattin Bilal, hayata gözlerini yumdu.
Türkiye'deki izleyicinin, 2007-2009'da yayınlanan "Elveda Rumeli" dizisindeki "Mazhar Paşa" rolüyle tanıdığı Selahattin Bilal, bir süre önce yakalandığı hastalığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
2007 YILINDA EMEKLİ OLMUŞTU
1964 yılından itibaren Makedonya Türk Tiyatrosu'nda görev yapan Bilal, 2007 yılında emekli olmasına rağmen sanat hayatına farklı projelerle devam etti.
BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
Kariyeri boyunca birçok tiyatro, dizi, film ve farklı projelerde rol alan ve yönetmenlik yapan Bilal, çok sayıda ulusal ve uluslararası festivalden ödüller aldı.
YORUMLAR (5)
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Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır güç kuvvet versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet etsinCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesinCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Izledigim en guzel dizilerden biriydiCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Allah rahmetiyle muamele etsin inşallah. .Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır