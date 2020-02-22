: Elvan: "Teröristlerin tepesine aziz milletimizin yumruğunu indirdik"

22.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:46

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Başta ülkemizde olmak üzere El-Bab'da, Afrin'de, Azez'de, Resulayn'da teröristlerin tepesine aziz milletimizin yumruğunu indirdik." dedi.

Elvan, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığının ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen olağan kongresinde yaptığı konuşmada, kahraman Türk askerinin vatanını ve milletini korumak için canını ortaya koyduğunu söyledi.

Söz konusu vatan olduğunda engel ve sınır tanımadıklarının dile getiren Elvan, "Başta ülkemizde olmak üzere El-Bab'da, Afrin'de, Azez'de, Resulayn'da teröristlerin tepesine aziz milletimizin yumruğunu indirdik. Allah'ın izniyle indirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Elvan, terörün dini, dili, milleti ve cinsiyeti olmadığını belirterek, terör örgütleriyle iç içe olan yapıların karşılığını aldığını ve almaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda bütün terör örgütlerine karşı topyekün mücadele verdiğine dikkati çeken Elvan, şöyle devam etti:

"Bize demokrasi narası atıp, teröristlere kollarını açanlara da anladıkları dilden konuşuyoruz. Kahraman Mehmetçiğimiz ve Suriye Milli Ordusu, korumaya kalktıkları hainleri Barış Pınarı Harekatı ile birkaç günde yerle yeksan etti. Bu hainlerin arkasındaki güçler soluğu masada aldılar. Bu teröristleri sınırlarımızdan bir bir temizledik ancak Suriye rejiminin İdlib'de yaptığı zulüm, binlerce kişiyi evinden ve yurdundan etmeye devam ediyor. Bir milyondan fazla kişi sınırlarımıza doğru hareket halinde. İşte mazlumların sesini duyan, bu yoğunluktaki akını engellemeye çalışan ve bunun için teyakkuz halinde olan bir ülke var, o da Türkiye."

"Biz bir olmak zorundayız"

Elvan, Türkiye'nin aylardır Soçi mutabakatı çerçevesinde gözlem ve insani yardım faaliyetlerini yürüttüğü İdlib'in, rejimin saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını aktardı.

Suriye rejiminin İdlib'deki saldırılarını devam ettirmesi halinde karşılığını misliyle vereceklerine dikkati çeken Elvan, "Bir gece ansızın gelebiliriz. Kahraman askerlerimiz hazırdır, rejime İdlib'de haddini bildirecek kararlılık ve güçtedir. Biz bir olmak zorundayız. Biz ayrılırsak, birileri ellerini ovuşturarak bekliyor. Onlara bu fırsatı asla vermeyeceğiz. Ülkemizin geleceği, milletimizin huzuru için 'Elif' gibi dimdik ayakta duracağız." şeklinde konuştu.

Elvan, konuşmasının devamında ilçede yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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