Elvan: "Şu anda takipteki alacakların miktarı 151,6 milyar lira"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. (16)

Elvan: "Şu anda takipteki alacakların miktarı 151,6 milyar lira, yakın izlemedeki krediler 387,5 milyar lira. Bu son derece yönetilebilir durumda."

Bakan Elvan: "Kredi Yaşam Döngüsü Projesi ile bankalarda tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin çözümleme birimleri oluşturulmasını arzu ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey