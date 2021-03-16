Elvan: "Şu anda takipteki alacakların miktarı 151,6 milyar lira, yakın izlemedeki krediler 387,5 milyar lira. Bu son derece yönetilebilir durumda."
16.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:12
Elvan: "Şu anda takipteki alacakların miktarı 151,6 milyar lira, yakın izlemedeki krediler 387,5 milyar lira. Bu son derece yönetilebilir durumda.
Elvan: "Şu anda takipteki alacakların miktarı 151,6 milyar lira, yakın izlemedeki krediler 387,5 milyar lira. Bu son derece yönetilebilir durumda."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır