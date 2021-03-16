Son dakika haberleri... Elvan: "(Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak"
Son dakika haberler... AA Editör Masası AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın soru sorması Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
AA Editör Masası
AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın soru sorması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. (6)
Bakan Elvan: "(Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey