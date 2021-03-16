Elvan: "Önümüzdeki hafta en geç salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız"
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Elvan: "Önümüzdeki hafta en geç salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız"

16.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:44

AA Editör Masası Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

AA Editör Masası

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. (5)

Bakan Elvan: "Takvimimizi hazırladık, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız."

Bakan Elvan: " (Ekonomi Reform Paketi) Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız."

Elvan: 'Önümüzdeki hafta en geç salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız'
Elvan: 'Önümüzdeki hafta en geç salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız'
Elvan: 'Önümüzdeki hafta en geç salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız'
Elvan: 'Önümüzdeki hafta en geç salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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