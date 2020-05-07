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Elvan, MTSO Meclis üyeleriyle buluştu

Elvan, MTSO Meclis üyeleriyle buluştu
07.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:05

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, tüm dünyada turizm sektörünün pandemiden en az yüzde 40 olumsuz etkileneceğini, bu rakamın yüzde 70'lere varabileceğini belirterek, "Bu etkileri Türkiye'de azaltabilmek adına bakanlığımız önümüzdeki günlerde otellerde alınması gereken...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, tüm dünyada turizm sektörünün pandemiden en az yüzde 40 olumsuz etkileneceğini, bu rakamın yüzde 70'lere varabileceğini belirterek, "Bu etkileri Türkiye'de azaltabilmek adına bakanlığımız önümüzdeki günlerde otellerde alınması gereken önlemlerle ilgili detaylı bir paylaşım yapacak" dedi.

Elvan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis üyeleriyle online toplantı gerçekleştirdi. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında yaklaşık 3 saat süren toplantıda, tarımdan turizme, otomotivden sanayiye, akaryakıttan eğitime, finansmana ulaşma noktasındaki sıkıntılardan gümrük kapıları ve lojistiğe kadar yaşanan sorunlar ve talepler dile getirildi. Toplantıda Mersin'in bu dönemde özellikle tarım ve sanayi sektörlerindeki başarılarıyla öne çıktığı vurgulandı. Kentin aldığı tedbirler, Türkiye geneline göre hasta sayısının az olması ve büyük oteller yerine butik otel tercihlerinin artması nedeniyle gelecek için turizm sektöründe de umut vaat ettiği dile getirildi. Toplantıda tüm talepleri tek tek not alan Lütfi Elvan, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla görüşerek taleplerin çözümüne yönelik adımları atıp, sonuçları bildirmek üzere en kısa sürede dönüş yapacağını söyledi.

"Mersin için turizmde ciddi avantajlar var"

Toplantıda ele alınan ilk konu turizm oldu. Mersin Turizm A.Ş.'nin bin 800 oda ve 3 bin 600 yataklı yatırım planının aralıksız devam ettiğini öğrenen Elvan, bu projenin kent adına önemli olduğunu söyledi. Kendisinin de bizzat projeyi takip edeceğini belirten Elvan, Kültür ve Turizm Bakanlığının da tam destek verdiğini söyledi. Tüm dünyada turizm sektörünün pandemiden en az yüzde 40 olumsuz etkileneceğini, bu rakamın yüzde 70'lere varabileceğini kaydeden Elvan, "Bu etkileri Türkiye'de azaltabilmek adına bakanlığımız önümüzdeki günlerde otellerde alınması gereken önlemlerle ilgili detaylı bir paylaşım yapacak. Ben bu dönemde Mersin'in şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü korona virüs açısından temiz bir kent. Dünya genelinde pandemi sonrasında butik otellere yönelim başladı. Burada çok sayıda butik otel var. Siz de otellerinizin standartlarını yükseltip bakanlığın açıklayacağı önlemlere uyarsanız, avantajlı duruma geçileceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sera A.Ş'de üretici de olmalı"

Tarımı da değerlendiren Elvan, öncelikle Sera A.Ş'ye yönelik talepleri yanıtladı. Kurulması planlanan Sera A.Ş'de üreticilerin de bulunması talebini olumlu karşılayan Elvan, komisyoncular, üreticiler, pazarcılar, marketler gibi dışarıda kalan kesimin de içeri çekilmesi adına neler yapılabileceğini görüşeceğini söyledi. Mersin için büyük önem taşıyan limon ihracatına da değinen Elvan, konuyu yakından bildiğini, takip ettiğini, gerekli girişimlerde bulunduğunu, ihracatın durması halinde pazarın Arjantin ve Çin'e kayma ihtimalini bilip tüm detayları anlattığını, ancak Tarım Bakanlığının şu anda ihracata sıcak bakmadığını bildirdi. Son olarak Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi hakkında bilgi veren Elvan, IPARD destekli projeyle çiftçiye yüzde 70'e varan hibe destekler verileceğini, kalan ihtiyacın da KGF benzeri bir yapı ile karşılanacağını anlattı.

Yaş meyve sebze ihracatında sınır kapılarında yaşanan sorunların çözüldüğünü de anlatan Elvan, tüm yaş meyve sebze ihracatı için Dilucu sınır kapısının kullanılabileceğini, bu konuda hiçbir engel bulunmadığını söyledi.

"Mersin sanayisinde elektrik tüketimi gurur verici"

Türkiye genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 20 düşmesine karşın Mersin sanayisinde elektrik ve doğalgaz tüketiminin geçen yılla aynı seviyede olmasının kent adına gurur verici olduğunu kaydeden Lütfi Elvan, "Elektrik ve doğalgaz tüketimi OSB'lerde işlerin iyiye gittiğini gösteriyor. Bizim için önemli bir haber. Model fabrika konusunda da son aşamaya gelindiğini görüyorum. Ankara ve Bursa'nın ardından 3'üncü fabrika olacak. İyi değerlendirmeliyiz. 3. OSB'nin altyapısının tamamlanması da oldukça iyi. Yol sorununun çözümü için de ilgili yerlerle görüşerek sonuçlanması adına elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

"Pamukluk Barajını yılsonuna kadar bitirme hedefindeyiz"

Mersin'de devam eden yatırımlara da değinen Elvan, hem sulama hem de içmesuyu amaçlı kullanılacak Pamukluk Barajı'nı bu yıl sonunda tamamlamayı hedeflediklerini anlattı. 2021'de Sorgun Barajını tamamlayıp ardından sırasıyla Aksıfat ve Değirmendere barajlarına yoğunlaşacaklarını kaydeden Elvan, bunların büyük yatırımlar olduğunu vurguladı. Millet Bahçesini 29 Ekim'e yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Elvan, propilen tesisi yatırımıyla ilgili ise şunları söyledi: "Türkiye yılda 5 milyar dolarlık propilen ithal ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu açığı kapatmak için 3 yerde tesis kurma kararı aldı. Birisi de Mersin. Bu tesis önemli ölçüde ithalatı azaltacak. Çevreye zarar vermesi noktasında benim de başta endişelerim oldu ancak bu bölgeye yapılacak herhangi bir sanayi yatırımı çevreye ne kadar zarar veriyorsa alınacak tedbirler ve yapılacak yatırımlarla bu tesisin de çevreye olumsuz etkisinin o kadar az olacağını söyleyebilirim."

"Mücbir sebep tüm sektörlere yayılmalı"

Genel talepleri de dinleyen Elvan, tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini kendisinin de düşündüğünü ve kapsamın genişletilmesini beklediklerini söyledi. Banka kredilerine de değinen Elvan, pandemi süresince bankalar tarafından 150 milyar liraya yakın kredi dağıtıldığını anlattı. Ancak başvuru çok olunca istenen miktarlarda kredi verilemeyebildiğini kaydeden Elvan, sorunların banka genel müdürleri ile görüşülüp çözümlenebileceğine inandığını söyledi. Sicil kayıtlarıyla ilgili yaşanan sorunların ise çözümlenebileceğini düşünmediğini anlatan Elvan, devlet bankalarının kuyumculara altın kredisi vermesini talebini ise olumlu karşılayarak bu konuyu görüşeceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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