Elvan: Melek yatırımda Avrupa'da 4'üncü sıradayız
Dünya Melek Yatırım Forumu'ndan konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Türkiye 141 melek yatırımcı ile melek yatırım sıralamasında Avrupa'da 4'üncü sırada yer alıyor" dedi.
17.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:28
Dünya Melek Yatırım Forumu'ndan konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Türkiye 141 melek yatırımcı ile melek yatırım sıralamasında Avrupa'da 4'üncü sırada yer alıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com