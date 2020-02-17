Elvan: Melek yatırımda Avrupa'da 4'üncü sıradayız

17.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:28

Dünya Melek Yatırım Forumu'ndan konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Türkiye 141 melek yatırımcı ile melek yatırım sıralamasında Avrupa'da 4'üncü sırada yer alıyor" dedi.