Elvan: "Lübnan için elimizden gelen desteği vereceğiz"
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Elvan: "Lübnan için elimizden gelen desteği vereceğiz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Lübnan'da açıkladığı Mersin Limanıyla ilgili, "Mersin milletvekili olarak biz de Lübnan için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz, gayreti göstereceğiz.

Elvan:
08.08.2020 20:49 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:53

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Lübnan'da açıkladığı Mersin Limanıyla ilgili, "Mersin milletvekili olarak biz de Lübnan için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz, gayreti göstereceğiz. Bu Mersin için güzel bir şey. Bu kadar acıyı yaşamış bir ülkeye, bir kentte destek sağlamak Mersinliler adına gurur verici diye düşünüyorum" dedi.

Elvan, beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ile protokol üyeleriyle birlikte inşaat çalışmaları devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Çalışma bölgelerini tek tek gezen durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Elvan, Mersin'in dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğunu söyledi. Mersin'in değerini herkesin bilmesi gerektiğini vurgulayan Elvan, "Mersin her yönüyle dünyanın birçok yöresinde bulamayacağınız güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Ancak biz bunları fonksiyonel hale getirmeliyiz, halkın cıvıl cıvıl ziyaret ettiği, çocukların oynaştığı mekanlara dönüştürmeliyiz. Bu projede de tüm STK'larımız, odalarımız, belediyelerimiz, bakanlıklarımız var. Tüm arkadaşlarımızın katkılarıyla bu proje ortaya çıktı. Sadece statla yola çıktık ama şu anda geniş bir bölgeyi buraya entegre ettik. Millet bahçesinin yanı sıra Müftü Deresinin 2 köprü arasındaki bölgede de ıslah çalışmasına hemen başlıyoruz" dedi.

"Biz iş yapma derdindeyiz"

Burada yapılan millet bahçesinin son derece entegre olduğuna dikkat çeken Elvan, "Oldukça büyük bir alanı kapsayacak. Vatandaşlarımız burada rahat bir nefes alabilecekler. Mersin'de yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini biraz daha yukarı doğru çekmiş olacağız. Burayı görünce gerçekten çok mutluyum, huzurluyum. Biz istiyoruz ki 7'den 70'e her kesim bu bahçeyi kullanabilsin. Buradaki amacımız Mersin'de bir şeyler yapacaksak ortak akılla yapalım, bunu birlikte yapalım, birlikte karar verelim. Herkesin evet diyeceği projeler olsun. Olması gerekende bu diye düşünüyorum. Biz o onu yapmış, bu bunu yapmış, o onu yapacak derdinde değiliz. Biz iş yapma derdindeyiz, bu işi de hep birlikte yapalım diyoruz. Bu kentin gelişmesine, kalkınmasına hep birlikte katkı sağlayalım, elimizi taşın altına hep birlikte koyalım" ifadelerini kullandı.

"Lübnan için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz"

Geçtiğimiz günlerde Beyrut'ta acı bir olayın yaşandığının altını çizen Elvan, "Hepimiz üzgünüz. Dost ve kardeş Lübnan halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Gerçekten çok sayıda insan orada hayatını kaybetti. Tüm insanlığı Allah terörden korusun. Biliyorsunuz bugün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'a ziyarette bulundular. Biz özellikle Lübnan'a, Lübnan hükümetine ve halkına ne gerekiyorsa yapacağımızı Cumhurbaşkanı Yardımcımız açıkladı. Bu arada orada limanda olan bir acı ve gerçekten hepimizi üzen patlamadan sonra Mersin Limanımızın Lübnanlı kardeşlerimize de hizmet edebileceği, onların da kullanabileceği, onların ihtiyaçlarını Mersin Limanı üzerinden giderebileceğimizi açıklandı. Bu konuda bir Mersin milletvekili olarak bizde elimizden gelen tüm desteği vereceğiz, gayreti göstereceğiz. Bu Mersin için güzel bir şey. Bu kadar acıyı yaşamış bir ülkeye, bir kentte destek sağlamak Mersinliler adına gurur verici diye düşünüyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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